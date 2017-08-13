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Korkunç olay! unun ölümüne sebep oldu!

Giriş Tarihi: 13.8.2017 07:42
Korkunç olay! Torununun ölümüne sebep oldu!

'ın Gerger İlçesi'nde Mithat Aslan, geri manevra yaptığı minibüsüyle 3 yaşındaki u Elif Aslan'ı ezerek ölümüne neden oldu.

, öğleden sonra Beşgöze Köyü'nde meydana geldi. Mithat Aslan, 02 RA 837 plakalı minibüsüyle geri manevra yaparken, u Elif'e çarptı.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ!

Minibüsün altında kalan küçük Elif'in çığlıklarını duyan Mithat Arslan, aracı durdurup sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Elif Aslan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Elif Aslan'ın cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Gerger Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

GÖZALTINA ALINDI

Jandarma, torunu Elif'in ölümüne neden olan Mithat Aslan'ı gözaltına aldı.

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Korkunç olay! Torununun ölümüne sebep oldu!
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