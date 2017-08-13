Korkunç olay! Torununun ölümüne sebep oldu!

Kaza, öğleden sonra Beşgöze Köyü'nde meydana geldi. Mithat Aslan, 02 RA 837 plakalı minibüsüyle geri manevra yaparken, torunu Elif'e çarptı.
OLAY YERİNDE CAN VERDİ!
Minibüsün altında kalan küçük Elif'in çığlıklarını duyan Mithat Arslan, aracı durdurup sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Elif Aslan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Elif Aslan'ın cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Gerger Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
GÖZALTINA ALINDI
Jandarma, torunu Elif'in ölümüne neden olan Mithat Aslan'ı gözaltına aldı.