Trabzon'daki saldırıda kahreden detay!

Trabzon'un Maçka İlçesi'nde, PKK'lıların erzak çaldığını ihbar eden ve girdikleri evi gösterirken teröristlerin açtığı ateşle yaşamını yitiren 15 yaşındaki Eren Bülbül, babası Hasan Bülbül'ü 14 ay önce kaybetmiş. Çok yoksullar. Köylü bu aileyi çok seviyor, "Sakin ve terbiyeli" dedikleri bu kalabalık Bülbül Ailesi'ne erzak yardımı yapıyordu. Evleri, köyün ucunda, ormanın tam dibindeydi. Eren, okul harçlığı için mevsimlik işçilik yapıyor, fındık topluyordu. Tıpkı şehit düştüğü cuma gününün arifesinde olduğu gibi.

PKK O YARDIMI ÇALDI

Eren'in annesi, ağabeyleri, ablaları Çamlıdüz Yaylası'nda hayvancılık yaparken Eren de topladığı otları evine getirdi. Bir hafta önce, eve geldiğinde, köylünün verdiği ve kış için sakladıkları 5 çuval un, şeker, yağ, çay ve kuru gıda ürünlerinin çalındığını fark etti. Polisi aradı. Perşembe günü jandarma karakolundan telefon geldi. Eve gelip keşif yapacaklardı. Kendisinin de hazır bulunmasını istediler.





Hürriyet'in haberine göre Eren, fındık topladığını ancak ertesi gün Köprüyanı köyünün karşı yamaçtaki camisinde kılacağı cuma namazından sonra kendisini almalarını istedi. Birlikte namaz kıldığı polis memuru Namık Özten, karakoldan gelen Başçavuş Ferhat Gedik ile birlikte üçü eve gittiler.

AĞILA SAKLANDILAR

Etrafı araştırarak eve geldiler. Ne olduysa o anda oldu. 20 metre yukarıda boş koyun ağılı, merek (samanlık) vardı ve hemen sonra sarp yamaçta orman uzanıyordu.Ağıldan PKK'lı teröristlerin yaylım ateşi başladı. Eren, Başçavuş Ferhat Gedik ve polis Namık Özten kanlar içinde yere yığıldılar. Eren ile Başçavuş Ferhat hastanede şehit oldu. Özten'in durumu iyiye gidiyor.

SALDIRIDA 'TÜRK TARIK' İZİ

Maçka kırsalındaki saldırıyı gerçekleştiren terörist grup deşifre edildi. Terör örgütü PKK'nın bölgedeki grupları biliniyor.

Bu grupların başında ise 'Türk Tarık' kod adlı Barış Öner ve 'Cudi Zaza' kod adlı Mehmet Yakışır bulunuyor. 'Yeşil listede' bulunan ve başına 1 milyon TL ödül konan Artvin Şavşat'a kayıtlı Barış Öner'in geçen yıl CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun konvoyuna saldırı düzenlenmesi emrini verdiği ve yönettiği biliniyor. Eli kanlı teröristin Maçka'daki terör saldırısında parmağı olduğu belirtiliyor.