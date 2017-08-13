Zonguldak'ta düğünde silahlı kavga: 4 yaralı

Olay, akşam saatlerinde Dilaver Mahallesi Karamanya Sokak'ta meydana geldi. Bir ilkokulun bahçesinden yapılan düğünde, aralarında husumet bulunan iki grup arasında önce tartışma, ardından da kavga çıktı. Tabanca ve av tüfeğinin de kullanıldığı kavgada, 4 kişi yaralandı. Yaralılardan 21 yaşındaki Özcan K., 28 yaşındaki Savaş Ş. ve 23 yaşındaki Cemre T. Zonguldak
Atatürk Devlet Hastanesi'ne, 49 yaşındaki Nurten K. ise Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırıldı. Nurten K.'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Olaya karıştığı belirlenen 2 kişi düğün yerinde, kaçan Y.K. ise ormanlık alanda aracının içerisinde yakalandı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.