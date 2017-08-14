Gladyatörlerin arenası hazır

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UNESCO'nungeçici dünya kültür mirası listesinde yer alan Denizli'deki Laodikya Antik Kenti'nde, antik çağda sportif yarışmaların ve gladyatör dövüşlerinin yapıldığı stadyumun gün yüzüne çıkarılması için çalışmalara başlandı. Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek başkanlığında 13 yıldır yürütülen kazı ve restorasyon çalışmalarında şimdiye kadar 4 bine yakın tarihi eser gün yüze çıkartıldı.Antik kentteki Stadyum Caddesi'nde bulunan ve dönemin Anadolu'daki en büyük stadyum olduğu belirtilen Laodikya Stadyumu'nun ortaya çıkartılması için de proje hazırlandı. Koruma Kurulu tarafından onaylanan roje bittiğinde sportif yarışmalarla gladyatör dövüşlerinin yapıldığı stadyum bin 494 yıl aradan sonra ayağa kaldırılmış olacak. Laodikya Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Şimşek, "Buradaki yıkılmış olan sütunların, şu anda modellemeleri devam ediyor, kemerleri ile birlikte üç ay içerisinde ayağa kaldırılacak. Yani cadde bin 500 yıl sonra tekrar hayat bulmuş olacak" dedi.285 metre uzunluğunda, 70 metre genişliğinde Laodikya Stadyumu için Prof. Dr. Celal Şimşek "Gladyatör dövüşleri için de çok önemli. Sadece buraya değil tamamen Lycus ovasındaki diğer kentlere de hitap eden bir yarışma organize ediliyordu. Hem olimpik ölçülerde hem de bölge ölçeğinde, hem sportif yarışmalar hem de gladyatör dövüşleri yapılıyordu" dedi.