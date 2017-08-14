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İstanbul'da sı: 2 yaralı

Giriş Tarihi: 14.8.2017 06:38
İstanbul'da trafik kazası: 2 yaralı

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde meydana gelen sında biri ağır, 2 kişi yaralandı.

TEM Çamlıca Bağlantıyolu Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi bulvarında sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 EG 4992 plakalı otomobil, bariyerlere çarparak yan yattı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

da otomobil ile bariyerler arasında sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu bulunduğu yerden çıkartıldı.

Sürücü ile otomobilde bulunan ve ismi belirlenemeyen yaralı bir kadın da 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kazaya karışan otomobil çekici vasıtasıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

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İstanbul'da trafik kazası: 2 yaralı
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