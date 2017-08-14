Kocaeli'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Alınan bilgiye göre, Seka Park mevkisinde Tayfun S. (21) idaresindeki 41 BR 811 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetine kaybetmesi sonucu devrildi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, motosikletten düşen Herdem Öztürk'ün (24), hayatını kaybettiği anlaşıldı.
Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Tayfun S. ise ambulansla İzmit Seka Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Öztürk'ün cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmit Asri Mezarlık Morguna kaldırıldı.