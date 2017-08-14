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'de trafik sı: 1 ölü, 1 yaralı

Giriş Tarihi: 14.8.2017 09:13 Güncelleme Tarihi: 14.8.2017 09:14
Kocaeli'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

'nin İzmit ilçesindeki trafik sında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Seka Park mevkisinde Tayfun S. (21) idaresindeki 41 BR 811 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetine kaybetmesi sonucu devrildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, motosikletten düşen Herdem Öztürk'ün (24), hayatını kaybettiği anlaşıldı.

Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Tayfun S. ise ambulansla İzmit Seka Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öztürk'ün cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmit Asri Mezarlık Morguna kaldırıldı.

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Kocaeli'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
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