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Köpeği ezen sürücüye 1097 lira ceza kesildi

DHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 14.8.2017 18:25
Köpeği ezen sürücüye 1097 lira ceza kesildi

Antalya'da, kullandığı aracı yol kenarındaki köpeklerin üstüne sürerek birinin ölümüne neden olan 'a 1097 lira idari para cezası kesildi.

'nde güvenlik kameralarına yansıyan olay, 17 Temmuz'da meydana geldi. Görüntülerde, Yükseliş Mahallesi'nde 07 JH 433 araçla seyreden sürücü, kasise geldiğinde hızını düşürerek geçiyor. Sürücü, yolda hiçbir araç olmamasına rağmen aniden aracını yolun sağ tarafından bekleyen bir köpeğin üstüne sürüyor. Bu köpek kaçarak ezilmekten kurtulurken, diğer bir köpek aracın peşinde koşmaya başlıyor. Bunu fark eden sürücü, sola manevra yapmak yerine aracı köpeğin üzerine sürmeye devam ediyor. Başı aracın sağ ön tekerinin altında kalan köpek olay yerinde ölürken, sürücü durmadan olay yerinden kaçıyor.

Görüntülerin basında yer alması üzerine gözaltına alınan sürücü 39 yaşındaki , ifade işlerinin ardından serbest bırakıldı.

HAYVANLARI KORUMA KANUNU'NA MUHALEFETTEN CEZA
Antalya Candost Derneği, 3 çocuk babası Erhan Kozan hakkında idari işlem başlatılıp, 5199 sayılı Kanunu gereği ceza uygulanması için Antalya Valiliği ile Kepez İlçe Gıda, ve Hayvancılık Müdürlüğü şikayette bulundu. Şikayetin ardından Erhan Kozan'a Hayvanları Koruma Kanununa muhalefetten 1097 lira idari para cezası kesildi. Başkanı Arife Yanık, Erhan Kozan hakkında başlatılması için de Kepez Emniyet Müdürlüğü'ne dilekçe verdi.

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Köpeği ezen sürücüye 1097 lira ceza kesildi
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