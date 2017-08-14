Milli Piyango - On Numara çekiliş sonucu - 14 Ağustos 2017

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen On Numara oyununun 784'üncü hafta çekilişi yapıldı. Çekiliş sonucu bu haftanın kazandıran numaraları; 5, 7, 9, 10, 19, 23, 35, 37, 40, 43, 44, 46, 51, 52, 54, 55, 60, 61, 62, 70, 74 ve 75 olarak belirlendi. Çekiliş sonuçları itibarıyla 10 bilen iki kişi 137 bin 876 lira 50'şer kuruş ikramiye kazandı. İşte On Numara çekiliş sonuçları hakkında tüm detaylar!

On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen iki kişi 137 bin 876 lira 50'şer kuruş ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünün yazılı açıklamasına göre, 9 bilen 70 kişi 2 bin 626 lira 25'er kuruş, 8 bilen bin 726 kişi 106 lira 95'er kuruş, 7 bilen 16 bin 672 kişi 21 lira 20'şer kuruş, 6 bilen 100 bin 103 kişi 3 lira 65'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 141 bin 893 kişi ise 3 lira 35'er kuruş ikramiye alacak.

Çekilişte 10 bilen talihlilerin kuponlarını İstanbul'un Maltepe ve Muğla'nın Bodrum ilçelerinden yatırdıkları belirtildi.

Toplam 1 milyon 838 bin 350 lira 10 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 732 bin 696 lira 56 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 408 bin 522 lira 24 kuruş aktarıldı.