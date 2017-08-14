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Motosikletten düşen genç kız hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 14.8.2017 08:38 Güncelleme Tarihi: 14.8.2017 09:16
Motosikletten düşen genç kız hayatını kaybetti

'te, erkek arkadaşının kontrolünü yitirdiği  motosikletten düşen 24 yaşındaki hayatını kaybetti.  Arkadaşının ölümü ile şoke olan Tayfun Soydal sinir krizi geçirdi.

, saat 06.15 sıralarında, Seka Park'ta meydana geldi. Arkadaşı 'ü yanına alan Tayfun Soydal, 41 BR 811 plakalı motosikleti ile gezintiye çıktı. Tayfun Soydal motosikletin kontrolünü yitirince kaskı olmayan Herdem Öztürk başının üzerine düştü. Kaskı bulunan Tayfun Soydal kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Kanlar içerisinde kalan Herdem Öztürk'ü gören Tayfun Soydal hemen 112 Acil'e haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi genç kızın öldüğünü belirledi.

Kaza yerinde yaşamını yitiren arkadaşını görünce sinir krizi geçiren Tayfun Soydal sevk edilen ambulansa alındı. Herdem Öztürk'ün cenazesi yapılan inceleme ardından otopsi için Asri Mezarlık morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Motosikletten düşen genç kız hayatını kaybetti
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