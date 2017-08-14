Önyargılara inat doktor olacak

Toplumda daha çok çıraklık eğitimlerinin verildiği bir lise türü gibi algılanan meslek lisesi çıkışlı Nuriye, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni dereceyle kazandı.

Kütahya Devlet Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden mezun olan Nuriye, çocukluk yıllarından beri doktor olmayı hayal ettiğini belirterek, "Özellikle Anadolu'da meslek lisesine giden kızlar çok küçümseniyor. Çevremde 'Mezun olunca hemen evlenirsin. Sana koca bulalım' gibi sözleri çok işittim. Halbuki en az fen liseleri kadar başarılılar. Önemli olan azim. Tüm önyargılara inat ben tıp fakültesini kazanarak hayalimi gerçekleştirdim" dedi.





KÖYÜN EN ÇALIŞKAN KIZI

19 yaşında doktor olma hayalini gerçekleştiren Nuriye'nin eğitim hayatı da oldukça zorluklar içinde geçti. 4 kız kardeşin en büyüğü olan Nuriye ailesiyle birlikte Kütayha'nın Altındaş Üçük köyünde yaşıyordu. İlkokulu Çayırbaşı Beldesi'nde taşımalı olarak okudu. Oldukça çalışkan bir öğrenciydi. Öğretmenleri babasına "Bu çocuğu ne yapıp edip mutlaka şehirde okutun" dedi. Aile neyi var neyi yok satıp Kütahya'ya göç etti. Nuriye şehrin en gözde ortaokulu olan Fatih Ortaokulu'nda okumaya başladı.

ŞEHİR HAYATINA KAPILDI

Ancak köyün en çalışkan kızı Nuriye şehir hayatını görünce derslerini ihmal etmeye başladı. Makyaj yapan, sinemaya giden, flörtleri olan arkadaşlarına uydu. Not ortalaması oldukça düştü. Hal böyle olunca tıp fakültesine giden en kestirme yollardan biri fen liselerini kazanamadı. "Benim kızım doktor olacak" diyerek köyden kente göç eden ailesinin de hayallerini suya düşürdü. Puanı fen lisesine yetmeyince mecburen meslek lisesine gitti.

ZARARIN NERESİNDEN DÖNSEN KAR

Nuriye hatasının geç de olsa farkına vardı. Çevresindeki "Meslek lisesinden anca çırak çıkar" sözlerine hiç aldırmadan ders çalıştı. "Ne olursa olsun doktor olacağım. Ailemi de artık üzmeyeceğim" dedi. Azimle bu hayalinde yürüyen Nuriye 2017 YGS- LYS'de tüm puan türlerinde Türkiye genelinde ilk binin içinde 7 puan türünde Kütahya birincisi olarak tıp fakültesi hayalini gerçekleştirdi.