Sakarya’da semt pazarcısı uyuşturucu satıcısı çıktı!

Sakarya'da polis ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonlar devam ediyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan sokak operasyonunda; semt pazarlarında pazarcı olarak çalışan S.A. (23) isimli şahsın il dışından temin ettiği uyuşturucu maddeleri Sakarya'da satacağı istihbaratı alındı.

İstihbaratın değerlendirilmesinin ardından şahsın aracında yapılan aramada 1 adet uyuşturucu madde tartımında kullanılan hassas terazi ve 298,55 gram esrar maddesi, ikametinde yapılan aramada ise 1 kilo 409,8 gram esrar maddesi olmak üzere toplamda bin 708 gram uyuşturucu esrar maddesi ele geçirildi.

Şahıs uyuşturucu madde ticaretinden gözaltına alındı. Yapılan operasyonda piyasa değeri 11 bin TL değerinde uyuşturucu madde ele geçirilerek, bin 500 kişinin zehirlenmesi engellendi.