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’da semt çıktı!

İHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 14.8.2017 18:52 Güncelleme Tarihi: 14.8.2017 18:53
Sakarya’da semt pazarcısı uyuşturucu satıcısı çıktı!

’da polis ekiplerince semt pazarlarında olarak çalışan ve uyuşturucu madde satıcısı olduğu öğrenilen şahsın araç ve ikametine yapılan operasyonda, piyasa değeri 11 bin TL olan uyuşturucu madde ele geçirildi.

'da polis ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonlar devam ediyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan sokak operasyonunda; semt pazarlarında olarak çalışan S.A. (23) isimli şahsın il dışından temin ettiği uyuşturucu maddeleri Sakarya'da satacağı istihbaratı alındı.

İstihbaratın değerlendirilmesinin ardından şahsın aracında yapılan aramada 1 adet uyuşturucu madde tartımında kullanılan hassas terazi ve 298,55 gram esrar maddesi, ikametinde yapılan aramada ise 1 kilo 409,8 gram esrar maddesi olmak üzere toplamda bin 708 gram uyuşturucu esrar maddesi ele geçirildi.

Şahıs uyuşturucu madde ticaretinden gözaltına alındı. Yapılan operasyonda piyasa değeri 11 bin TL değerinde uyuşturucu madde ele geçirilerek, bin 500 kişinin zehirlenmesi engellendi.

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Sakarya’da semt pazarcısı uyuşturucu satıcısı çıktı!
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