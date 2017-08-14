Vatmandan tramvayda sürpriz evlenme teklifi

Kocaeli'de vatman olarak çalışan 25 yaşındaki Eray Altuntaş, kız arkadaşına tramvayda anonsla evlenme teklif etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Akçaray tramvay hattında vatman olarak görev yapan Altuntaş, arkadaşlık yaptığı Yasemin Bertan'a (22) evlilik teklifinde bulunmak istedi.

Amirlerinden izin alan Altuntaş, Otogar-Seka Park hattında kullandığı tramvaya yolcu olarak binen Bertan'a, anonsla "Benimle evlenir misin Yasemin?" şeklinde teklifte bulundu.

Erkek arkadaşının anonsla evlenme teklifinde bulunması karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Bertan, teklife "evet" yanıtı verdi.

"Yaseminim'e kavuştum"

Eray Altuntaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, kız arkadaşıyla yaklaşık 7 yıldır tanıştığını söyledi.

Evlenme teklifiyle ilgili çeşitli planlar yaptığını, önceleri teklifi teknede veya Boğaz Köprüsü'nde yapmayı düşündüğünü belirten Altuntaş, "Daha sonrasında böyle bir şeyin İstanbul'da tramvayda yapıldığı aklıma geldi. Amirlerime, şeflerime danıştım. Onlardan izin istedim. Sağ olsunlar kırmadılar beni. Hepsinden Allah razı olsun. Sonrasında bir anda gelişti zaten her şey. Gerçekten güzel oldu. Kocaelimiz tramvayına, ben Yaseminim'e kavuştum. Çok şükür. İstediğim cevabı da aldım. Çok mutluyum." diye konuştu.

Ailelerin aldığı kararla bu ayın 26'sında söz merasimi yapılacağını ifade eden Altuntaş, nişanı da o zaman kararlaştıracaklarını dile getirdi.

Altuntaş, bir gazetecinin, "Düğünü tramvayda mı yapacaksınız?" şeklindeki sorusunu ise "Onu söylemek için henüz erken ama normal bir düğün yapmak istiyoruz." şeklinde yanıtladı.

Yasemin Bertan ise Eray'dan evlenme teklifi beklediğini belirterek, "Ben Seka Park'ta, deniz kenarında bir hayal kurdum. İlk defa burada tramvaya bindim. Duyuru yapınca önce üzerime alınmadım. Kendisi burada çalıştığı için, normal bir duyuru sandım. Sonra bir anda duyunca şok oldum. Mutlu oldum. 'Evet' dedim. Çok şanslıyım." dedi.

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, Eray Altıntaş, kız arkadaşı Yasemin Bertan'a anonsla yaptığı evlenme teklifi karşısında genç kızın şaşkınlığın gizleyememesi ve teklife "evet" demesi, ardından da yolcuların alkışlayarak gençleri tebrik etmesi yer alıyor.