Çamaşır asarken 4’üncü kattan düştü

İzmir
Buca'da Hürriyet Mahallesi'ndeki bir apartmanda yaşayan Sevcan Taneri, çamaşır astığı sırada balkon korkulukları kırıldı. Dördüncü kattan park halindeki bir otomobilin üzerine düşen kadın, ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan
Taneri kurtarılamadı. Sevcan Taneri'nin eşi Mesut Taneri (51), "Eşim çamaşır makinesinin sıkma işlemini yapmadığını söyledi. Leğenin içine çamaşırları koydu. İçinde kalın yatak örtüsü de vardı. Sonra bir ses geldi. Aşağıya indiğimde eşimi kanlar içinde buldum" diye konuştu.