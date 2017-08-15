Eyvah eyvah! Hepsi yalan çıktı

Eyvah Eyvah 2 filminde gördüğü sahneyi, kendi başına gelmiş gibi anlatan Y.E, ortadan kaybolduğu süre boyunca Ayvalık'ta gezdiğini ve psikolojik rahatsızlığı nedeniyle böyle bir yalan uydurduğunu söyledi.



İzmir Bergama'da İl Halk Sağlığı Müdürlüğü'ne bağlı aile sağlık merkezinde görevli 27 yaşındaki hemşire Y.E'nin görev yerinden silah zoruyla kaçırıldığı iddiası, senaryo çıktı. İzmir Bergama Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan sıkı takip ve soruşturma sonrasında çaresiz kalarak köşeye sıkışan genç hemşire anlattığı kaçırılma olayının, eyvah eyvah 2 filmindeki gibi tamamen bir senaryo olduğunu ve yalan söylediğini itiraf etti.

ÇEVRE HALKI ŞAŞIRDI

Hemşire Y.E'nin kaçırılma olayını, daha önce Eyvah Eyvah 2 filminde gördüğünde aklına geldiğini ve bu yalanı söylediği öğrenildi. Hemşire Y.E, kaybolduğu süre içinde ise Ayvalık'ta gezdiğini söyledi. Psikolojik rahatsızlığı olduğunu itiraf eden hemşire Y.E ifadesinin ardından suç uydurma ve yalan beyan iddiası ile sevk edildiği mahkemece serbest bırakıldı.



Genç hemşirenin güpegündüz silahlı adamlar tarafından kaçırıldığı iddiası sonrası büyük korku ve dehşet yaşayan Yukarıbey bölgesi sakinleri, gerçeğin ortaya çıkmasının ardından rahat bir nefes aldı. Kaçırılma iddiası sonrası gerçek ortaya çıkınca şaşkınlık geçiren vatandaşlar, çok sevdikleri Y.E hemşirenin neden böyle bir yalan söylediğini anlamadıklarını dile getirdiler.

MÜJGAN HEMŞİRE GİBİ

Bergama'da geçtiğimiz cuma günü yaşanan garip olay, akıllara "Eyvah Eyvah 2" filmini getirmişti.Bergama'da hemşirelik yapan Y.E, filmdeki Müjgan hemşire gibi silahlı adamlar tarafından kaçırıldığını belirtmişti. Demet Akbağ, Ata Demirer ve Özge Borak gibi ünlü oyuncuların oynadığı "Eyvah Eyvah 2" filmindeki sahnenin gerçek olduğu iddia edilmişti. Silah zoruyla kaçırılan Y.E hemşire, tanınmaması için yüzü örtülen bir hastaya serum takmasının ardından gözleri bağlandıktan sonra bir otomobille götürülüp serbest bırakıldığını iddia etmişti. (Yeniasır)