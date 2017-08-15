Kızı tecavüze uğrayan baba 17 yaşındaki genci öldürdü

Adana'da 17 yaşındaki bir genci silahla vurarak öldüren Emrah B.'nin cinayeti, kızı F.N.B.'ye tecavüz ettiği gerekçesiyle işlediği ortaya çıktı. Cinayet zanlısı baba, "Biricik kızımı benden aldılar, Cumhurbaşkanı'na yalvarıyorum. Tecavüze ağır cezalar getirilsin" diye seslendi.

Adana'da 17 yaşındaki M.R.Y.'yi iş yerinde servis aracına binerken 4 el ateş ederek öldüren Emrah B.'nin cinayeti, M.R.Y.'nin kızı F.N.B.'ye tecavüz ederek hamile bıraktığı için işlediği ortaya çıktı.

İŞ YERİNDE SALDIRIYA UĞRADI

Olay, önceki gün merkez ilçe Yüreğir'e bağlı Yavuzlar Mahallesi'ndeki Kışla Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre; teknik servis elemanı olarak çalışan M.R.Y., teknik bir arızayı gidermek amacıyla kendisine verilen adrese doğru yola çıkmak için iş yerinden çıkıp servis aracına bindi.

M.R.Y., çalıştığı iş yerine ait 01 GK 306 plakalı aracın arka kısmına binip, yola çıkmak üzereyken, bir anda elindeki silahla aracın arka kapısını açan Emrah B., "Sen kızıma tecavüz ettin, senin yüzünden psikolojik tedavi görüyor" diye bağırarak gencin üzerine 4 el ateş etti. Katil zanlısı, polis tarafından yakalanırken, M.R.Y. ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

CUMHURBAŞKANI'NA SESLENDİ

Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen katil zanlısı baba Emrah B., cinayeti kızının namusunu yerde bırakmamak için işlediğini ve pişman olmadığını belirterek, "Namusum için yaptım. Namusumuzu yerde mi bulduk. Kızıma tecavüz etti. Ben bu cinayeti başka yavrular mağdur olmasın diye yaptım. Cumhurbaşkanı'na yalvarıyorum, tecavüzcülere ağır cezalar verilecek kanunlar çıkarılsın. Biricik kızımı benden aldılar. Herkesin başına gelebilir. Bunların fotoları asılsın, ifşa edilsin" diye konuştu.