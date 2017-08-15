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Son Dakika! 'de feci ! Çok sayıda ölü var

İHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 15.8.2017 10:16 Güncelleme Tarihi: 15.8.2017 10:17
Son Dakika! TEM'de feci kaza! Çok sayıda ölü var

’nin Kartepe ilçesinde meydana gelen trafik sında araç tır'a arkadan çarptı 4 kişi öldü 1 kişi ise yaralandı.

Edinilen bilgilere göre otoyolu İstanbul istikameti Maşukiye mevkiinde meydana geldi. 81 EB 650 plakalı tır balataları yandığı için yol kenarında durdu. Bunu gören 42 EDH 88 plakalı tır, yardım için arkadaşının yanına durdu. Balataları söndürmek için olay yerine itfaiye ekipleri çağırıldı. Bu esnada iddialara göre süratle gelen 06 DN 8355 plakalı araç 42 EDH 88 plakalı tır'a arkadan çarptı. Araçtan bulunan Muhsin Sayıcı, Şehri Yazgan, Ayşe Sayıcı, Sündüs Sayıcı kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Satiye Yarıcı ise yaralı olarak kurtuldu.

Ekiplerin çalışmaları sürüyor.

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Son Dakika! TEM'de feci kaza! Çok sayıda ölü var
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