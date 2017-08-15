Van gölü’nde bir kayyum plajı

Van'ın Erciş ilçesi Belediye Başkanlığı'na kayyum
olarak atanan Kaymakam Mehmet Şirin Yaşar
, Van Gölü
kıyısındaki atıl askeri alanı, halk plajına dönüştürdü.
Doğu ve Güneydoğu'daki belediyelerde göreve başlayan kayyumlar, yıllardır hizmetten yoksun şehirleri modern ve yaşanabilir hale getirmek amacıyla "önce hizmet" sloganı ile çalışıyor. Erciş Belediye Başkan Vekili olarak göreve başladığında 'Ercişli kadınlar Van Gölü'ne kederle bakıyor' diyen Kaymakam Yaşar, daha önce atıl durumda olan askeri alanı düzenleterek Kadın ve Aile Plajı'na dönüştürdü. Haftanın 3 günü sadece kadınlara hizmet verecek plajda şezlonglar, soyunma ve duş alma kabinleri, engelliler için özel dizayn edilmiş kabinlerle sosyal donatı alanları bulunuyor.
Erciş'e 10 kilometre uzaklıkta bulunan ve 28 dönüm arazi üzerine kurulan Kadın ve Aile Plajı'na ilçe halkı yoğun ilgi gösterdi.
HAYAL GİBİ GELİYORDU
Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Şirin Yaşar, 11 Eylül'den bu yana Erciş halkının yaşamına değer katmanın peşinde olduklarını belirterek, "Göreve geldiğimiz günden itibaren Erciş'te böyle bir plaja ihtiyaç olduğunu söyledik. Özellikle kadınlarımızın gölle buluşması bizim için önem arz ediyordu. Bu insanlarımıza biraz hayal gibi geliyordu. Ancak biz halka hizmet eden yöneticiler olarak bu hizmeti halkımıza sunduk, hayırlı uğurlu olsun. Plaj kadınlar için büyük önem taşıyor. Çünkü göle giremeyen Erciş'in kadınları ve insanları bundan böyle rahat bir şekilde Van Gölü ile buluşacak" dedi.
Ercişli kadınlar, sosyal proje kapsamında ilk kez kendileri için yapılan plaj nedeniyle belediye başkanına teşekkür etti.