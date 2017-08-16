Milli Piyango - Şans Topu çekiliş sonucu - 16 Ağustos 2017

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen Şans Topu oyununun 844'üncü hafta çekilişi yapıldı. Çekiliş sonucu bu haftanın kazandıran numaraları 02, 04, 05, 11, 31 ve artı 05 olarak belirlendi. Çekiliş sonuçları itibarıyla 5 artı 1 bilen 1 kişi, 679 bin 724 lira 50 kuruş ikramiye kazandı. İşte Şans Topu çekiliş sonuçları hakkında tüm detaylar!

Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde 5 artı 1 bilen 1 kişi, 679 bin 724 lira 50 kuruş ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 11 kişi 6 bin 179 lira 45'er kuruş, 4 artı 1 bilen 201 kişi 338 lira 35'er kuruş, 4 bilen 2 bin 411 kişi 37 lira 65'er kuruş, 3 artı 1 bilen 7 bin 286 kişi 15 lira 70'er kuruş, 3 bilen 77 bin 792 kişi 4 lira 10'ar kuruş, 2 artı 1 bilen 66 bin 41 kişi 4 lira 85'er kuruş, 1 artı 1 bilen 212 bin 502 kişi ise 2 lira 85'er kuruş ikramiye alacak.

Büyük ikramiye isabet eden kuponun Ankara'nın Çankaya ilçesinden yatırıldığı bildirildi.

Dağıtılan ikramiye tutarının 2 milyon 265 bin 747 lira 90 kuruş olduğu belirtilen çekilişte, kamuya KDV olarak 902 bin 963 lira 75 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 503 bin 499 lira 53 kuruş aktarıldı.