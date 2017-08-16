Samsun'da biri kadın iki kişinin cinsel sapıklığı şok etti

Samsun'da ailesiyle birlikte yaşayan Iraklı mülteci B.A. adlı genç kız, bir süre önce çalışmak için kadın kuaförü olan Ali Aboalhasnen M. ile Banen K.'nın yanına çırak olarak işe girdi.

İddiaya göre Banen K., önceki gün B.A. ile birlikte İlkadım İlçesi Hürriyet Mahallesi'ndeki evine gitti.



TACİZCİLERİN BİRİ KADIN

Banen K. (yandaki fotoğraftaki kadın) genç kızı soyup, kendisi de soyunduktan sonra banyoya girerek S.A.'ya cinsel tacizde bulunmaya başladı.

CİNSEL TACİZDE BULUNUP FOTOĞRAFINI ÇEKTİ

Eve gelen Ali Aboalhasnen M. ise genç kıza cinsel istismarda bulunup fotoğraflarını çektikten sonra kimseye anlatmaması konusunda tehdit etti.

GENÇ KIZI AİLESİNE ANLATTI

Eve giden genç kız, olayı ailesine anlattı. Aile daha sonra polise ise giderek tercüman aracılığıyla şikayette bulundu.

Şikayetin ardından harekete geçen polis iki şüpheliyi yakalayıp gözaltına aldı. Polisteki işlemleri tamamlanan şüpheliler bugün adliyeye sevk edildi.