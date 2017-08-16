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Uzmanlar Marmara i için tarih verdi

Giriş Tarihi: 16.8.2017 08:21 Güncelleme Tarihi: 16.8.2017 08:23
Uzmanlar Marmara depremi için tarih verdi

uzmanları yıllardır konuşulan olası büyük Marmara depremi için uyardı. Uzmanlar deprem için 2045 tahmininde bulunuyor.

Asrın felaketi 1999 Marmara i'nin yarın 18'inci yıldönümü. Resmi rakamlara göre 17 bin 840 kişinin öldüğü depremin yıldönümünde deprem uzmanları konuştu.

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan: İstanbul'da büyük bir deprem beklemiyoruz. Yerkabuğu deprem yaratacak gerginlikte değil. Dolayısıyla Marmara gergin değil. Gerilmeyen bir yaydan ok atılmaz. Çalışmalarımız beklenen depremin 2045 yılı dolayında olacağını işaret ediyor.

Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür: 17 Ağustos'un üzerinden 18 yıl geçti ama çok şey yaptık gibi görünse de konutları depreme hazırlayamadık. 'da yapı bloku iyi bir sınav verdi. Yapı blokunun tüm Türkiye'de depreme hazır olması gerek. Marmara depremini yakın gelecekte bekliyoruz. 2045 yılına da kalmayabilir.

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İstanbul Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Oğuz Gündoğdu: Beklenen deprem yakın gelecekte olacak. Birtakım belirtiler var ama belirgin bir tarih vermek yanlış olur. İstanbul'da riskler çok arttı. Yüksek katlı binalar her yerde. Yapı denetimi problemli.

İnşaat Malzemesi Sanayiciler Derneği (İMSAD) Başkanı Ferdi Erdoğan: Ülkemizde 7 milyondan fazla riskli konumda yapı mevcut. Yaşanan her deprem sonrası felaket senaryoları dile getirmek yerine, ülkemizin daha güvenli yapılara ulaşmasını sağlamalıyız ve depremi bir risk olmaktan çıkarmalıyız. (Milliyet)

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Uzmanlar Marmara depremi için tarih verdi
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