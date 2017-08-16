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Yedi aylık bebek sında öldü

Giriş Tarihi: 16.8.2017 11:50 Güncelleme Tarihi: 16.8.2017 11:51
Yedi aylık bebek trafik kazasında öldü

'nin Toprakkale ilçesinde tırın çarptığı otomobildeki 7 aylık bebek öldü, 3 kişi ağır yaralandı.

Adana'dan 'ye giden Ahmet T. idaresindeki 51 KB 917 plakalı tır, E90 otoyolu Sayhöyük köyü mevkisinde aynı yönde giden Hasan Çeçen (53) yönetimindeki 42 BIR 26 plakalı otomobile arkadan çarptı.

da aynı aileden Hasan, Selma (44) ve Emine Özge Çeçen (27) ile 7 aylık bebek Yüksel Doğan yaralandı. Ambulanslarla Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan bebek Doğan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralıların durumlarının ağır olduğu, yoğun bakımda tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Tır sürücüsü gözaltına alındı.

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Yedi aylık bebek trafik kazasında öldü
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