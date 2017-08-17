Ankara’da maskeli saldırganlar dehşet saçtı

Olay, Yenimahalle ilçesindeki Özevler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İvedik Caddesi üzerindeki bir kafeye iki araçla gelen maskeli 5 saldırgan, araçlarını yan park ederek yolu kapattı. Araçlarından inen maskeli saldırganlar, kafede bulunanlara ateş etmeye başladı. Olayda, kafede garson olarak çalışan Yusuf K. bacağından yaralanırken, saldırganlar geldikleri araçlarla olay yerinden kaçtı. Yusuf K., civardaki bir taksiye bindirilerek tedavisi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi intikal etti. Kısa sürede olay yerine gelen polis, çevrede çalışma başlattı. Saldırganların kaçtığı araçların plakasına ulaşan polisin çalışmaları devam ediyor. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.