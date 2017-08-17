Türkiye'nin en iyi haber sitesi

’da maskeli saldırganlar dehşet saçtı

Giriş Tarihi: 17.8.2017 06:58 Güncelleme Tarihi: 17.8.2017 06:58
Ankara’da maskeli saldırganlar dehşet saçtı

’da bir kafeye silahlı saldırı düzenleyen maskeli 5 şahıs, 1 garsonu yaraladı.

Olay, Yenimahalle ilçesindeki Özevler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İvedik Caddesi üzerindeki bir kafeye iki araçla gelen maskeli 5 saldırgan, ını yan park ederek yolu kapattı. Araçlarından inen maskeli saldırganlar, kafede bulunanlara ateş etmeye başladı. Olayda, kafede garson olarak çalışan Yusuf K. bacağından yaralanırken, saldırganlar geldikleri araçlarla olay yerinden kaçtı. Yusuf K., civardaki bir taksiye bindirilerek tedavisi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi intikal etti. Kısa sürede olay yerine gelen polis, çevrede çalışma başlattı. Saldırganların kaçtığı araçların plakasına ulaşan polisin çalışmaları devam ediyor. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Ankara’da maskeli saldırganlar dehşet saçtı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz