Arabayla ezilen üniversiteli Ece'ye İbrahim Tatlıses usulü tedavi

Adana'da, üzerinden kamyonetle geçilerek ezilen ve ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede 18 gündür yaşam mücadelesi veren üniversiteli Ece Çelik'e İbrahim Tatlıses'in tedavisinde kullanılan yöntemin uygulandığı bildirildi.



Adana'da 31 Temmuz günü kamyonetin çarpması sonucu hastaneye kaldırılan ve 18 gündür yoğun bakımda tedavi gören üniversite öğrencisi Ece Çelik'in doktoru Beyin, Omurilik ve Sinir Cerrahi Uzmanı Yrd. Doç. Dr Mazhar Özsoy, hastası hakkında detaylı bilgi verdi. Özsoy, Çelik'in ağır kafa travması nedeniyle acile başvurduğunu belirterek, "Burada hastayı yatırdık ve beyin kanaması tespit edildi. Beyindeki kanama boşaltıldı. Geldiğinde hastanın genel durumu kötüydü. Yapılan işlemlerden sonra uyutuldu ama şu an uyandırıldı. Biraz tepkileri var ama hayati tehlikesi devam etmektedir" dedi.

Özsoy, hastada aldığı darbe sonucu mutlaka hastalığın belirtileri kalacağını, ancak hasarın boyutunu şu anda söylemenin mümkün olmadığını kaydetti.

Özsoy, Ece'nin kafasında şişme olduğunu, bunun içinde kafatası kemiğinin bir parçası çıkartılarak karın boşluğuna konulduğuna dikkat çekerek şunları kaydetti:

"Beyne yer açılması açısından bu işlemi yapıyoruz. İçeride beyin çok şiş olduğu için. Kapalı bir ortam. Şişlik beyne zarar verir. Yer açılması açısından bu tür hastalarda özellikle genç hastalarda uygulanan bir yöntem. Beyne orada bir yer kazandırılıyor."

Ece'nin gözlerini açmaya başladığını ifade eden Özsoy, "Bizi anlamıyor, anlamlı olarak bakmıyor. Ama el kol hareketleri var. Gözlerini oynatıyor. Ancak hayati tehlikesi devam ediyor. Daha uzun süre bizimle kalacak" diye konuştu.

İBRAHİM TATLISES'İN TEDAVİSİNDE KULLANILAN YÖNTEM NEDİR?



Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses kafasından uzun namlulu silah mermisiyle vurulduğunda beyne baskı yapmaması için kafatası kemiğinin bir parçası alınıp karnına konmuş ve bu olaydan sonra bu tedavi sistemi gündeme gelmişti. Bu gibi durumlarda şöyle bir tedavi yöntemi uygulanıyor:

Kanamanın içeride basınç oluşturmaması için kafatası kemikleri çıkarılıyor. Kemikler diri kalması için daha sonra alınmak üzere karın bölgesine yerleştiriliyor. Bu yöntem, beyin kanaması, kafa travması, beyin ödemi gibi durumlarda başvurulan hayat kurtaran bir uygulama.

Beyindeki ödeme bağlı olarak ameliyatla kanama giderildikten sonra beynin şişmesinden ve ameliyatta çıkarılan kafatası kemiğinin ameliyattan sonra yerine konulamamasından dolayı geliştirilen bu yöntem, "kafatası kemiğinin karında cilt altına gömülmesi" olarak biliniyor.

Beyin ödeminin beyin sapına basınç yapması nedeniyle başvurulan yöntem sayesinde beynin hayati bölgeleri korunmuş oluyor ve yüksek ölüm riski azalıyor.

ECE'NİN OTURDUĞU APARTMAN GÖREVLİSİ: HER ŞEY BİR ANDA OLDU



Genç kızın oturduğu apartmanın görevlisi Muzaffer Songur, olay günü her şeyin bir anda olduğunu söyledi.

Özel bir televizyon kanalında katıldığı yemek yarışmasında birinci olan Çukurova Üniversitesi İç Dekorasyon Bölümü öğrencisi Ece Çelik, 31 Temmuz'da erkek arkadaşı olduğu iddia edilen İbrahim Deveci ile eski erkek arkadaşı Hüseyin A. nedeni ile tartıştı. İddiaya göre Deveci araçtan indirdiği Ece Çelik ve arkadaşlarının üzerine kamyonetini sürdü. Sevgilisi Ece Çelik'i ezip, Hüseyin A.'ya da çarpan İbrahim Deveci, olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan Ece Çelik, bir gözünü kaybederken, bitkisel hayata girdi, Hüseyin A. ise kazayı hafif atlattı.

ECE'NİN SEVGİLİSİ DEĞİLİM

Şikayet üzerine gözaltına alınan İbrahim Deveci, serbest kaldı. Dün tekrar gözaltına alınan Deveci, sevk edildiği nöbetçi mahkemede 'ev hapsi' kararı verilerek salıverildi. İfadesinde, "Ben Ece'nin sevgilisi değilim. Olay günü birlikteydik, kendisini eve bıraktığımda Ece'nin gerçek sevgilisi ve arkadaşları gelerek benim başıma silah dayadı. Ece'yi zorla araçtan indirdi. Ben olayın şokuyla oradan ayrıldım. Ece'yi kurtarmak için geri döndüm, yalnız elinde silah olan kişileri görünce tekrar kaçmak zorunda kaldım. Ece'nin nasıl yaralandığını bilmiyorum, iyilik yaptım kötülük buldum" dedi.

İYİ BİR İNSAN

Anne ve babası ayrı olan ve bir kız arkadaşı ile birlikte yaşayan Ece Çelik'in oturduğu Toros Mahallesi PTT Caddesi üzerindeki apartmanın görevlisi Muzaffer Songur, olay günü her şeyin bir anda olduğunu söyledi. Ece'nin 3 arkadaşının da yanında olduğunu belirten Songur, o geceyi şöyle anlattı:

"Ece hanım bu apartmanda oturuyor. Bir arkadaşı ile kalıyordu. Olay günü bir tartışma yaşanmış. İyi biriydi, güler yüzlü bir kızdı. Bir araç çarptı, yerde yatıyordu hemen koştum. Ece'nin yanında 3 kişi daha vardı. Araç sanki Ece'ye değil de onlara çarpmak istedi. Hatta Ece araca binmek istedi. Ama araç çarpınca Ece hanım yaralandı. Sonra koştum bir araca bindirdik. Ayaklarından tuttum ben. Galiba şu anda durumu iyi değil" dedi.

Borcundan dolayı evinin elektriği de kesilen Ece Çelik'in Balcalı Hastanesi'ndeki tedavisi devam ediyor.