Depremin 18'inci yılında Gölcük'te anma töreni

Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler, 17 Ağustos 1999'da yaşanan depremin merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde saat 03.02'de saygı duruşuyla anıldı.

Kavaklı sahilindeki Deprem Anıtı önünde Marmara Depremi'nin 18. yılı dolayısıyla düzenlenen anma etkinliğinde Kur'an-ı Kerim okundu, felaketin yaşandığı saat olan 03.02'de saygı duruşunda bulunuldu.

Törene katılan Gölcüklüler, depremde yaşamını yitirenler anısına anıta çelenk bırakılmasının ardından dua edip denize karanfil bıraktı.

Gölcük Kaymakamı Mustafa Altıntaş, etkinlikte yaptığı konuşmada, Türkiye'nin deprem kuşağında bulunduğunu hatırlattı.





Deprem bölgesinde bulunan bir toplumun nasıl davranacağının tüm yurttaşlara öğretilmesi gerektiğini vurgulayan Altıntaş, "Kaybımız depremden değil bilgisizlikten." dedi. Altıntaş, bu bilgisizliği gidermenin herkesin sorumluluğu olduğunu ifade etti.

Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş de 18 yıl önce yaşanan "asrın felaketi"ne toplumun hazırlıksız yakalandığını dile getirerek, bunun sonucu büyük bir bedel ödendiğine dikkati çekti.

İlçede yaklaşık 6 bin kişinin deprem şehidi olduğunu anlatan Ellibeş, bir o kadar insanın ise yaralandığını ve engelli kalanlar olduğunu belirtti.





Ellibeş, şöyle konuştu:

"Anma etkinliklerine ısrarla devam edeceğiz. Bunun iki amacı var; şehitlerimizi rahmetle anmak, diğeri de deprem şuuru ve bilinci oluşması. Bu anma etkinlikleri münasebetiyle bu şuuru oluşturmayı hedefliyoruz. Bu bölgenin insanları olarak büyük bir bedel ödedik, yarın olası bir depremde başkaları bu bedeli ödemesin. İnsanları deprem değil, depreme hazırlıksız, dayanıksız binalar öldürür."

Öte yandan, AKUT Spor Kulübü sualtı branşından 5 dalgıç, depremde hayatını kaybedenler için saat 03.02'de Gölcük'te Değirmendere Mahallesi Çınarlık sahilinden anı dalışı yaptı.