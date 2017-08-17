Elvis mezarda servet kazandı

Kariyeri inişe geçmiş Elvis Presley
40 yıl önce, 16 Ağustos 1977'de hayatını kaybettiğinde alaycı bir müzik sektörü profesyoneli "bu doğru bir kariyer adımıydı" yorumunu yapmıştı. Bu gerçekten söylenmiş olsun ya da olmasın; ölüm, Elvis ve daha birçok müzik efsanesi için "satışların patlaması" anlamına geldi. Forbes'un "hâlâ kazanan ölü yıldızlar listesine" göre Presley, 2016'da 27 milyon dolar kazandı ve bir milyon albüm sattı. 42 yaşındayken kalp krizi sonucu hayata gözlerini yuman Presley, kariyeri inişe geçtiği sırada ölümüyle küllerinden doğdu. Presley'in yaşamını yitirdiği yer olan ve ölümünün ardından halka açılan Graceland malikânesi, her yıl yaklaşık yarım milyonu aşan ziyaretçi sayısıyla ABD'de Beyaz Saray'dan sonra en çok ziyaret edilen yer olarak gösteriliyor.
EVİNİ ZİYARET 200 TL
Graceland, her yıl düzenlenen doğum günlerine, ölüm anmaları, açık artırmalara ve hayran kulübü etkinliklerine ev sahipliği yapıyor. Yetişkinler için giriş ücretinin yaklaşık 60 dolar (yaklaşık 200 TL) olduğu evin, kent ekonomisine katkısının yıllık 150 bin dolar (yaklaşık 500 bin TL) olduğu söyleniyor. Presley'in şarkılarının video paylaşım sitesi YouTube'da 2 milyar 800 bin kez tıklandığı kaydedildi. Sitenin tüm zamanların en iyi 200 sanatçısı listesinde bulunan Presley'in popülerliğiyle, Kanye West, Lana Del Rey gibi günümüzün tanınan sanatçıları geride bıraktığı belirtildi. "Kral"ın hâlâ devam eden müzikal etkisini araştıran müzik uygulaması Spotify ise sanatçının uygulama üzerinden dinlenmesinin 1 milyarı aştığını kaydetti.