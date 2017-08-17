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'de sı: 6 yaralı

AA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 17.8.2017 07:29 Güncelleme Tarihi: 17.8.2017 07:30
Kocaeli'de trafik kazası: 6 yaralı

'nin Kandıra ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kandıra'dan İzmit istikametine giden Yücel Kurt idaresindeki 41 KN 173 plakalı otomobil, D-605 Karayolu Akçakese Mahallesi Kandıra Cezaevi mevkisinde karşı yönden gelen ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 BR 6134 plakalı otomobille çarpıştı.

Kimliği tespit edilemeyen otomobil sürücüsünün olay yerini terk ettiği da, diğer sürücü Yücel Kurt ile araçta bulunan Fatih ve Çiğdem Altaş, Münevver Oktay, küçük yaştaki Atabek Altaş ile Miraç Kurt yaralandı.

Yaralılar Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma, kazaya karıştıktan sonra olay yerinden uzaklaşan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

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Kocaeli'de trafik kazası: 6 yaralı
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