Alperen’i öldüren ihmal

İzmir'de, kreşe giden 3 yaşındaki Alperen Sakin
, uyuduğu okul servisinde unutulunca havasızlıktan yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan servis şoförü tutuklanırken servis görevlisi serbest kaldı.
Çiğli ilçesinde yaşayan üç çocuk sahibi Serkan ve Buket Sakin çifti, en küçük çocukları Alperen'i önceki gün 07.30'da özel bir anaokuluna göndermek için servise bindirdi.
İddiaya göre, okula ulaşan servisin şoförü ve servis görevlisi, tüm öğrencilerin indiğini zannederek arabayı kilitledi. Gün içinde okula gelmediği fark edilen Alperen'in servis aracında kilitli kaldığı anlaşıldı. Araç içinde emniyet kemeri takılı, sıcak ve havasızlıktan baygın şekilde bulunan Alperen, hastaneye kaldırıldı.
Küçük çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Olayın ardından Alperen'i ana okuluna götüren servisin şoförü T.İ. ile servis görevlisi D.K. ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.
Zanlıların ifadelerinde Alperen'in "okulda uyandırılamadığını" söylediği öğrenildi. Ancak Alperen'in okula hiç gelmediği bilgisi üzerine çapraz sorguya alınan şüphelilerin çocuğu serviste baygın şekilde bulduklarını itiraf ettikleri öğrenildi.
Adliyeye sevk edilen
şüphelilerden T.İ., tutuklanırken D.K. savcılıktan serbest bırakıldı.
Otopsisi yapılan minik Alperen daha sonra Doğançay Mezarlığı'nda toprağa verildi. Çocuklarının ölümüyle yıkılan Serkan ve Buket çiftinin okuldan ve servis görevlilerinden şikayetçi oldukları ve dava açacakları öğrenildi.