Sevdikleri kaybolanların ümidi Emine Anne

17 AĞUSTOS DEPREMİ'NİN 18'İNCİ YILI
Marmara deprem
ini Kocaeli'nde yaşayan, kendisi enkazdan kurtarılan ancak oğlu Serkan yaşamını yitiren Emine Cebeci
, oğlunun cenazesini tam 4 yıl boyunca bir dedektif gibi araştırarak buldu. Onun mücadelesi, yakınlarının cenazesini arayan onlarca aileye de ışık tuttu. Aileler, adli tıptan gelecek DNA sonuçlarıyla 18 yıl önce kaybettikleri yakınlarının cenazelerine kavuşup, artık mezarları başında dua edebilecek.
28 MEZARDAN 15'İ AÇILDI
17 Ağustos'ta, oğluyla birlikte enkaz altında kaldı Emine Anne... Kendisi sağ kurtuldu ama oğlu o kadar şanslı değildi. Hayatını 19 yaşında vefat eden oğlunun cenazesini bulmaya adadı. 18 mezar açtırdı.
Gölcük Engelliler Derneği Başkanlığı yapan Emine anne, en sonunda Serkan'ın cenazesine ulaştı. DNA testi sonucu oğlunun naaşını depremden 4 yıl sonra kimsesizler mezarlığında bulan Cebeci'nin yolundan giden 40'a yakın aile de müracaatta bulundu. Belirlenen 28 mezardan 15'i Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı kontrölünde açıldı. Alınan örnekler DNA testi için adli tıpa gönderildi. Emine anne yaşadıklarını ve verdiği mücadeleyi şöyle anlattı:
'450 HASTANE GEZDİM'
"Deprem başladığında uyanıktım. 10 saniyede ev yıkıldı. Enkaz altında kaldık. Oğluma cesaret vermek için devamlı onunla konuştum. 13 saat sonra Serkan enkazdan çıkarıldı. Beni de 16 saat sonra kurtardılar. En yakın arkadaşım onu hastaneye götürmüş, çocuğumun koluna serum taktırıp yanıma gelmiş. Oğlumun bir şeyi yoktu. Enkazdayken 'Anne sadece bacağımın üzerinde beton var' diyordu. 8 ay hastanede kalıp, 14 ameliyat geçirdim. Serkan'ı bulmak için İstanbul'da 450 hastane ve dispansere gittim. İğneyle kuyu kazıyordum. Kayıp yakınları asla pes etmesin."
VERİ BANKASI KURULACAK
Emine Cebeci:
"Kocaeli Üniversitesi, bütün mezarlardan alınan DNA örneklerinden bir veri bankası oluşturacak. İzmit, Karamürsel, Adapazarı, Gölcük ve Düzce'de 60'ın üzerinde kimliği tespit edilemeyen mezar bulmuştum. Serkanım gibi tüm kayıpların bulunarak, hiç değilse birer mezar taşı olsun."
100'E YAKIN MEZAR AÇILACAK
Gölcük Kaymakamı Mustafa Altıntaş:
DNA eşleştirmelerinin sonuçlarının bir ay içinde tamamlanmasını bekliyoruz. Buradan alınacak sonuçlara göre diğer mezarlar da açılacak. Yapılan çalışmalar sonunda sahipsiz mezarların kimlere ait olduğunun tek tek tespitini sağlayacağız. 100'e yakın mezarın açılacağını öngörüyoruz.