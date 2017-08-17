Yönetmene şarj bahaneli tecavüz tutuklaması

Beşiktaş'ta bir ay önce yaşanan olay iddiaya göre şöyle gelişti; Öğrenci B.K., eski erkek arkadaşının aracılığıyla tanıştığı sanat yönetmeni H.S. ile bir mekanda karşılaştı. Aynı masada oturan ikili bir süre eğlendikten sonra H.S., B.K.'yı 'telefonumun şarjı bitti, evim yakın, gel bana gidelim, şarj ettikten sonra tekrar çıkarız' diyerek evine davet etti. Bunun üzerine B.K. ile H.S. birlikte eve gitti. Burada bir süre vakit geçirdikten sonra H.S., 'burada yatak var, burada kal' dediği B.K.'dan olumsuz yanıt aldı. H.S. B.K.'yı evde kalması için zorladı. Daha sonra B.K.'ya cinsel saldırıda bulundu. Evden çıkan B.K. gittiği hastanenin polisine şikayetçi oldu. İddiaya göre H.S. daha öncede B.K.'ya cinsel tacizde bulunmuştu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında sanat yönetmeni H.S. göz altına alındı.

"BENDEN İRİ, ZORLA İLİŞKİYE GİRMEM MÜMKÜN DEĞİL"

İfadesi alınan H.S., "B.K. asistanımın eski nişanlısıydı. Ben kendisine daha önce tacizde bulunmadım. Öyle olsaydı evime gelmezdi. Beşiktaş'ta eğlendik. Gece eve geldiğimizde bir miktar alkol aldık. Balkonda oturduk ve daha sonra ilişkiye girdik. Kendi rızasıyla oldu. Zaten benim boyumda benden iri biri, zorla ilişkiye girmem mümkün değil" dedi.

"KARİYERİMİ TEHLİKEYE ATACAK"

B.K.'ya karşı zor kullanmadığını söyleyen H.S., "Odam dış kapıya çok yakında istese gidebilirdi. Balkon camlarından bağırması halinde komşular yardıma koşardı. Balkonda 5-10 dakika durdu. Bu sırada değişik ruh haline girdi, düşme riski taşıyordu, bileklerinden tutup çektim. Sonra gitti. Eski nişanlısı bipolar hastası olduğunu söylüyordu. B.K.'nın omuzlarına baskı uyguladığım doğru değildir. Bu hasta kişinin benim kariyerimi, hayatımı mahvetmesinden korkuyorum. Çalıştığım sektörde çok kadın var Begüm ile zorla ilişkiye girmem söz konusu değil" dedi.

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