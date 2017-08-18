2300 yıllık tarih gün yüzüne çıkıyor

Sinop Valisi Hasan İpek, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait en önemli kalıntıları kapsayan Balatlar yapısını inceledi. İnceleme gezisinde Vali İpek, gelinen aşama hakkında yetkililerden bilgiler aldı.



Balatlar yapısı Kazı Başkanı Prof. Dr. Gülgün Köroğlu konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Balatlar'ın etrafındaki gecekondu evleri yıkıldı. Alan genişledi. Çalışmalarımız için kendimize alan oluştururken, Balatlar yapısı çalışmalarına 2010 yılında başladık ve devam ediyoruz. Burada genel anlamda yaklaşık 2300 yıllık tarih bulguları buluyoruz. Yaklaşık burası için 20 dönüm desem çok abartılı olmaz. Çünkü daha bu yapı kompleksinin bütününü ortaya çıkarmış değiliz. Kamulaştırmalar ardı ardına oluyor ama yine de üzerinde başka binalar ve başka yapı kalıntıları var onları düşünün. 20 dönüm desek yanlış olmaz. Gerçekten geniş bir alan. Latince Palatıum diye bir kelime var, saray demek. Bir halk arasında bir inanış vardır burasının, Pontus Kralı Mithridates yani Helenistik bir kral var burayı da başkent yapmış. Onun sarayı olduğu inancı çok yaygın bir hikaye bir mitoz olarak geçiyor olması da muhtemeldir. Çünkü biz müzenin yaptığı arkeolojik kazı çalışmaları gerçekten çok kaliteli" dedi.



Programa Sinop Valisi Hasan İpek'in yanı sıra, AK Parti İstanbul Milletvekili Şirin Ünal, AK Parti Sinop İl Başkanı Ali Çöpçü, AK Parti Sinop Merkez İlçe Başkanı Fatih Özçelik, Dikmen Belediye Başkanı ve Demokrasi ve Adalet Platformu Başkanı Hüseyin Yüksek katıldı.

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