Adli hayvanlar iş başında

GÖREV HAYVANLARI DAİRE BAŞKANLIĞI
Kalabalıklaşan şehirlerde suçun şiddeti ve çeşitliliği de arttı. Suçu takip etmek teknolojiyle kolaylaşmış olsa da suçlularında suçu işlerken ve de gizlerken aynı teknolojilerden faydalanmaları da bir paradoks. Bu durumda güvenlik güçlerinin suçlulara karşı avantalı olacakları bir enstruman bulmalarının gereği ortaya çıktı. Bu da suçu takip ederken canlı hayvanların olağanüstü yeteneklerinden yararlanmak. Bu nedenle Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp
Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Adli Bilimciler Derneği Başkanı Prof. Dr. Hamit Hancı, ceset incelemesinden uyuşturucu aranmasına, kayıp vakalardan bomba
bulunmasına kadar bir çok alanda kullanılan hayvanlarla ilgili adli bilimler üzerinde çalışılmamış eksik alanlardan birinin de 'adli veterinerlik' olduğunu söyleyerek "Görev hayvanları daire başkanlığı kurulmalı" dedi.
ARILAR, SİNEKLER, FARELER GÖREV BAŞINDA
Prof. Dr. Hancı, veteriner adlı tıbbı içinde faydalandıkları hayvanların başında K-9 olarak bilinen dedektör görev köpeklerinin geldiğini söyleyerek "Canlı insan, ceset, bomba ve uyuşturucu tespitinde görev köpeklerinden yararlanılmaktadır. Ülkemizde Canlı insan, ceset, bomba ve uyuşturucu tespiti gibi 10 farklı alanda görev köpeklerinden yararlanılmaktadır" dedi.
Prof. Dr. Hancı, güvenlik maksatlı kullanılan hayvanların verdiği hizmet alanlarını şöyle sıraladı:
*Atlar: Asayiş ve devriye hizmetlerinde kullanılır. İnsanların
zarar görmeden kalabalıkların sevk ve idare edilmesinde çok etkilidir.
*Köpekler: Koku teşhis köpeği olarak da kullanılmaktadır. Suçluların suç mahallinde bıraktıkların delillerden suçlunun şüpheliler arasından ayırt edilmesini sağlamaktadır. Ayrıca kayıp, ölü, felaket mağduru insanlara ulaşılmasını sağlamakta ve kara mayınları ve patlayıcı mühimmatlarını bulmaktadır.
*Arılar: Uyuşturucunun ve uyuşturucu kullanıcılarının tespitinde etkilidir. Mayınların bulunmasında da yararlanılmaktadır
*Böcek larvaları: Ceset incelemelerinde ölüm zamanının ve yerinin tespitini sağlar. Hatta entomotoksikolojik araştırmalarla cesedin neyle zehirlendiğini ortaya çıkarır.
*Yunus balıkları: Özellikle
denizaltı ve deniz mayınlarının tespiti ve imhasında kullanılır.
*Katırlar: Kara mayınlarının yerlerini tespit ederler.
*Kargalar ve saksağanlar: Yönlendirildikleri kişinin bulunmasını sağlarlar. Usame Bin Ladin'in yerinin bu şekilde tespit edildiği iddia edilmektedir.
*Akbabalar: Ceset tespitinde.
*Fareler: Patlayıcı maddelerin ve mayınların tespitinde. Köpeklere uygulanan yöntem burda da kullanılmakla birlikte, farelerin eğitim masrafı mayın bulan köpeklere göre 1/5.
*Sinekler: Özellikle suda ölen insanların cesetlerinin tespitine yardımcı olurlar.
* Kartallar ve atmacalar: Üzerlerine konan kameralarla sessiz dron olarak değerlendirilirler. Kartallar yetkisiz dronları önlemede kullanılır