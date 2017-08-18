Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Adli hayvanlar iş başında

GÜL KİREKLO

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 18.8.2017 17:07
Adli hayvanlar iş başında

Suçluların yakalanmasında etkin rol oynayan K-9 köpeklerinin yanısıra atlar, kargalar, böcek larvaları ve yunuslar gibi bir çok hayvan faili meçhul cinayet ve adli olaylarda sır bırakmıyor. Öyle ki Usame Bin Ladin'in yerini bile yönlendirildikleri kişinin bulunmasını sağlayan adli kargaların aktif rol oynadığı iddia ediliyor. Adli hayvanlar arasında kartallar ve atmacalar, sessiz dron olarak değerlendiriyor. Ve yetkisiz dronları önlemede kullanıyor. Adli arılar, uyuşturucunun ve uyuşturucu kullanıcılarının tespitinde, adli sinekler ise suda ölen cesetlerinin tespitinde.Fareler ise çeşitli etlere karşı gösterdikleri farklı tepkilerle görev başında.

GÖREV HAYVANLARI DAİRE BAŞKANLIĞI

Kalabalıklaşan şehirlerde suçun şiddeti ve çeşitliliği de arttı. Suçu takip etmek teknolojiyle kolaylaşmış olsa da suçlularında suçu işlerken ve de gizlerken aynı teknolojilerden faydalanmaları da bir paradoks. Bu durumda güvenlik güçlerinin suçlulara karşı avantalı olacakları bir enstruman bulmalarının gereği ortaya çıktı. Bu da suçu takip ederken canlı hayvanların olağanüstü yeteneklerinden yararlanmak. Bu nedenle Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Adli Bilimciler Derneği Başkanı Prof. Dr. Hamit Hancı, ceset incelemesinden uyuşturucu aranmasına, kayıp vakalardan bulunmasına kadar bir çok alanda kullanılan hayvanlarla ilgili adli bilimler üzerinde çalışılmamış eksik alanlardan birinin de 'adli veterinerlik' olduğunu söyleyerek "Görev hayvanları daire başkanlığı kurulmalı" dedi.

ARILAR, SİNEKLER, FARELER GÖREV BAŞINDA

Prof. Dr. Hancı, veteriner adlı tıbbı içinde faydalandıkları hayvanların başında K-9 olarak bilinen dedektör görev köpeklerinin geldiğini söyleyerek "Canlı insan, ceset, bomba ve uyuşturucu tespitinde görev köpeklerinden yararlanılmaktadır. Ülkemizde Canlı insan, ceset, bomba ve uyuşturucu tespiti gibi 10 farklı alanda görev köpeklerinden yararlanılmaktadır" dedi.
Prof. Dr. Hancı, güvenlik maksatlı kullanılan hayvanların verdiği hizmet alanlarını şöyle sıraladı:

*Atlar: Asayiş ve devriye hizmetlerinde kullanılır. zarar görmeden kalabalıkların sevk ve idare edilmesinde çok etkilidir.
*Köpekler: Koku teşhis köpeği olarak da kullanılmaktadır. Suçluların suç mahallinde bıraktıkların delillerden suçlunun şüpheliler arasından ayırt edilmesini sağlamaktadır. Ayrıca kayıp, ölü, felaket mağduru insanlara ulaşılmasını sağlamakta ve kara mayınları ve patlayıcı mühimmatlarını bulmaktadır.

*Arılar: Uyuşturucunun ve uyuşturucu kullanıcılarının tespitinde etkilidir. Mayınların bulunmasında da yararlanılmaktadır
*Böcek larvaları: Ceset incelemelerinde ölüm zamanının ve yerinin tespitini sağlar. Hatta entomotoksikolojik araştırmalarla cesedin neyle zehirlendiğini ortaya çıkarır.

*Yunus balıkları: denizaltı ve deniz mayınlarının tespiti ve imhasında kullanılır.
*Katırlar: Kara mayınlarının yerlerini tespit ederler.
*Kargalar ve saksağanlar: Yönlendirildikleri kişinin bulunmasını sağlarlar. Usame Bin Ladin'in yerinin bu şekilde tespit edildiği iddia edilmektedir.
*Akbabalar: Ceset tespitinde.
*Fareler: Patlayıcı maddelerin ve mayınların tespitinde. Köpeklere uygulanan yöntem burda da kullanılmakla birlikte, farelerin eğitim masrafı mayın bulan köpeklere göre 1/5.
*Sinekler: Özellikle suda ölen insanların cesetlerinin tespitine yardımcı olurlar.
* Kartallar ve atmacalar: Üzerlerine konan kameralarla sessiz dron olarak değerlendirilirler. Kartallar yetkisiz dronları önlemede kullanılır
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Adli hayvanlar iş başında
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz