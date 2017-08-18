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'te sı: 5 ölü, 2 yaralı

AA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 18.8.2017 13:52
Gaziantep'te trafik kazası: 5 ölü, 2 yaralı

'in Nizip ilçesinde meydana gelen sında 5 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Musa Kelek idaresindeki 27 NM 011 plakalı hafif ticari araç, -Şanlıurfa karayolunun 50. kilometresinde karşı yönden gelen Mehmet yönetimindeki 04 AT 961 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle savrularak yol kenarındaki fıstık bahçesine giren otomobildeki Tuncay, Muhittin, Fatma ve Aysel Çelik olay yerinde yaşamını yitirdi.

Yaralanan araç sürücüleri ile ismi öğrenilemeyen bir kişi, ambulanslarla kaldırıldı. Yaralılardan Mehmet Çelik, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından 4 kişinin cesedi, Nizip Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

nedeniyle yaklaşık bir saat trafiğe kapanan yol, ekiplerin çalışmasıyla yeniden açıldı.

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Gaziantep'te trafik kazası: 5 ölü, 2 yaralı
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