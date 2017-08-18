Şişli'de silahlı kavga: 1 yaralı

Alınan bilgiye göre, Mecidiyeköy Büyükdere Caddesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında O.K. (27), silahla ateş edilmesi sonucu bacağı, karnı ve kafasından yaralandı.

Olayla ilgisi olmayan taksi şoförü Seyfettin Karakaş ile müşterilerinin bulunduğu araca da üç mermi isabet etti. Karakaş ile müşterileri olayı yara almadan atlattı ancak taksisinde hasar meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri tarafından Şişli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan O.K'nin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri ise olay yerine güvenlik şeridi çekerek boş kovanları toplayıp delil çalışması yaptı.

Olay yerinden kaçan şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.