Türkiye'nin yüreğini yakan olayda flaş gelişme

İzmir'in Çiğli ilçesinde servis aracında unutulan 3 yaşındaki Alperen Sakin'in ölümüyle ilgili kreş sahibi ve aynı zamanda anaokulu müdürü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Servis aracında unutulan minik Alperen'in ölümünün ardından Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada, gözaltına alınan kreş sahibi ve anaokulu müdürü Y. İ., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Y. İ., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Aynı soruşturmada, serbest bırakıldıktan sonra yeniden gözaltına alınan görevli hostes Dilara K. ise adli kontrol şartıyla tekrar serbest bırakıldı.