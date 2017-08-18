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Türkiye'nin yüreğini yakan olayda flaş gelişme

Giriş Tarihi: 18.8.2017 21:32
Türkiye'nin yüreğini yakan olayda flaş gelişme

'de minik Alperen Sakın'ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında anaokulunun müdürü tutuklandı.

'in Çiğli ilçesinde nda unutulan 3 yaşındaki Alperen Sakin'in ölümüyle ilgili sahibi ve aynı zamanda anaokulu müdürü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Servis aracında unutulan minik Alperen'in ölümünün ardından Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada, gözaltına alınan kreş sahibi ve anaokulu müdürü Y. İ., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Y. İ., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Aynı soruşturmada, serbest bırakıldıktan sonra yeniden gözaltına alınan görevli hostes Dilara K. ise şartıyla tekrar serbest bırakıldı.

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Türkiye'nin yüreğini yakan olayda flaş gelişme
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