17 yaşındaki genç kız kendini astı

Edinilen bilgiye göre, olay, Yüreğir İlçesi Sarıçam Mahallesi 2436 sokakta meydana geldi. İddiaya göre ailevi nedenlerden dolayı bunalımda olan 17 yaşındaki Gülizar Ünal iple odasında
kendini astı.
Ailesi bir süre sonra Gülizar'ın odasına girdi. Aile odaya girdiğinde genç kız
ın cansız bedeniyle karşılaştı. Genç kızın ailesi durumu polis ve sağlık
ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri yaptığı incelemede genç kızın öldüğünü tespit etti.
Genç kızın cenazesi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp
Kurumu morguna kaldırıldı.