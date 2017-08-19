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17 yaşındaki kendini astı

İHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 19.8.2017 07:54 Güncelleme Tarihi: 19.8.2017 07:54
17 yaşındaki genç kız kendini astı

’da 17 yaşındaki kendini asarak yaşamına son verdi.

Edinilen bilgiye göre, olay, Yüreğir İlçesi Sarıçam Mahallesi 2436 sokakta meydana geldi. İddiaya göre ailevi nedenlerden dolayı bunalımda olan 17 yaşındaki Gülizar Ünal iple kendini astı.

Ailesi bir süre sonra Gülizar'ın odasına girdi. Aile odaya girdiğinde ın cansız bedeniyle karşılaştı. Genç kızın ailesi durumu polis ve ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri yaptığı incelemede genç kızın öldüğünü tespit etti.

Genç kızın cenazesi otopsisi yapılmak üzere Kurumu morguna kaldırıldı.
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17 yaşındaki genç kız kendini astı
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