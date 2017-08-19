Ataşehir'de trafik kazası: 2 ölü

Alınan bilgiye göre, Galip Yaprak idaresindeki 34 HN 6354 plakalı suv tipi araç, Dudullu Caddesi'nde aynı yöne giden Hasan Altun'un kullandığı 34 AR 5537 plakalı minibüse çarptı.

Minibüsün yol kenarında park halindeki bir tıra çarptığı sırada ilerlemeye devam eden Yaprak yönetimindeki araç, yine park edilmiş 34 HMB 07 plakalı vince arkasından çarparak durabildi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Suv tipi araçta sıkışan sürücü Yaprak ve Şehnaz Asmacı, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Sağlık ekibi tarafından öldüğü belirlenen bu kişilerin cesetleri Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.