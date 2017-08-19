Aynı kadına âşık olan kardeşini tüfekle vurdu

Kayseri
'de Adem Tursun (51) ve kardeşi Yakup Tursun (47) Sümeyye E.'ye âşık oldu. Önceki akşam genç kadının kardeşinin evine geldiğini öğrenen Adem Tursun, av tüfeğini de alarak gitti. Adem Tursun'un kurşun yağdırdığı Yakup Tursun olay yerinde hayatını kaybederken Sümeyye E. yaralandı. Polis ve sağlık ekipleri, Adem Tursun'un kapıyı kilitleyerek gitmesi nedeniyle içeri giremeyince özel harekât ekipleri çağırıldı. Kapıyı koçbaşı ile kırarak içeri giren ekipler Yakup Tursun'un cansız bedeni ile karşılaştı. Yaralı Sümeyye E. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, kaçan saldırganı arıyor.