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Hastane yolunda facia gibi

Giriş Tarihi: 19.8.2017 09:07 Güncelleme Tarihi: 19.8.2017 09:07
Hastane yolunda facia gibi kaza

'nın Milas ilçesinde hastaneye gitmek isteyen bir ailenin içinde olduğu in elektrik direğine çarpması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Hayati Gezer idaresindeki 48 U 6400 plakalı , Selimiye Mahallesi'nde yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Olay yerine çağrılan 112 ekipleri, araçta bulunanlardan Şerife Gezer'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Sürücüyle eşi , babası Mehmet ve oğlu Mehmet Gezer, ambulansla 75. Yıl Milas kaldırıldı. Ayşen Gezer de müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Ailenin, Göldere Mahallesi'ndeki evlerinden 75. Yıl Milas Devlet Hastanesine tedavi olmak için yola çıktıkları belirlendi.

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Hastane yolunda facia gibi kaza
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