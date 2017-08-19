İzmir'deki motosikletli tacizciler yakalandı

Polisler hakkında inceleme başlatılması talimatı veren İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, olayı tüm ayrıntılarıyla inceleyeceklerini, kesinlikle böyle bir davranışa izin vermeyeceklerini söylemişti.

TACİZCİ İTİRAF ETTİ

Caddeden geçen motosikletleri araştıran ekipler cinsel saldırıyı gerçekleştiren motosiklet sürücüsü ve arkasında bulunan kişinin eşkali üzerinden kimlik taraması yaptı. Kimlikleri belirlenen şüphelilerin evlerine operasyon düzenlendi.

Bornova'nın Altındağ semtinde yakalanan motosiklet sürücüsü 24 yaşındaki Onur G. ile arkasında oturan aynı yaştaki S.Ç. gözaltına alınarak Ahlak Büro Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Burada sorguya alınan Onur G., Derya Kılıç'a elle tacizde bulunduğunu itiraf etti.

Arkasında bulanan arkadaşı S.Ç. de tacizi Onur G.'nin yaptığını söyledi. Bunun üzerine S.Ç. ifadesinin ardından serbest bırakılırken, Onur G. adliyeye sevk edildi.