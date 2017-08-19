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'deki li ler yakalandı

Giriş Tarihi: 19.8.2017 17:42 Güncelleme Tarihi: 19.8.2017 17:56
İzmir'deki motosikletli tacizciler yakalandı

'de ve Seray Gürer'i taciz eden iki liden biri serbest bırakıldı.

Polisler hakkında inceleme başlatılması talimatı veren Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, olayı tüm ayrıntılarıyla inceleyeceklerini, kesinlikle böyle bir davranışa izin vermeyeceklerini söylemişti.

TACİZCİ İTİRAF ETTİ

Caddeden geçen leri araştıran ekipler yı gerçekleştiren motosiklet sürücüsü ve arkasında bulunan kişinin eşkali üzerinden kimlik taraması yaptı. Kimlikleri belirlenen şüphelilerin evlerine operasyon düzenlendi.

Bornova'nın Altındağ semtinde yakalanan motosiklet sürücüsü 24 yaşındaki G. ile arkasında oturan aynı yaştaki S.Ç. gözaltına alınarak Ahlak Büro Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Burada sorguya alınan Onur G., 'a de bulunduğunu etti.

Arkasında bulanan arkadaşı S.Ç. de tacizi Onur G.'nin yaptığını söyledi. Bunun üzerine S.Ç. ifadesinin ardından serbest bırakılırken, Onur G. adliyeye sevk edildi.

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İzmir'deki motosikletli tacizciler yakalandı
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