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, ve operasyonunu başlattı

Giriş Tarihi: 19.8.2017 08:01
Lübnan, Hizbullah ve Suriye DAEŞ operasyonunu başlattı

ve sınırındaki alanlara yerleşmiş 'lilere karşı Lübnan, Suriye ve operasyon başlattı.

DAEŞ'İN SURİYE

arasına konuşlanmış milisleri üçlü operasyona maruz kalıyor. Bu sabah ilk olarak Lübnanlı askeri kaynaklar, 'e karşı Lübnan ve ordusunun ortak operasyona başladığını duyurdu.

Lübnan'dan yapılan açıklamadan kısa bir süre sonra da Suriye ordusuyla birlikte sınırdaki DAEŞ birliklerine karşı harekete geçtiğini belirtti.

"İLERLEMEYE BAŞLADIK"

Yerel saatle sabah beşte başlayan operasyonda Lübnan ordusu önce sınırda bulunan DAEŞ'e ait ön mevzileri roketler, toplar ve helikopterle vurduğu bilgisini paylşarak, "İlerlemeye başladık" dedi.

Bölgede yaklaşık 500 DAEŞ militanının konuşlanmış olduğu tahmin ediliyor. Lübnan ve Suriye orduları geçen ayda bölgedeki El-Kaide oluşumlarını ayrılmaya zorlamak için operasyon yapmıştı.

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Lübnan, Hizbullah ve Suriye DAEŞ operasyonunu başlattı
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