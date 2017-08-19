Meme kanseri hastasına müjde

Meme kanser
i ilacı Tamoksifen'in piyasada bulunmamasının arkasında hastaların evde kutu kutu ilaç stoklaması çıktı. Reçetesiz Tamoksifen satan eczanelere denetim başlatan Sağlık Bakanlığı
, hastalara da "Evde stoklamanıza gerek yok, ilaç özel izinle ithal ediliyor. İlacınızın internetten nerede bulabileceğinizi kontrol edebilirsiniz" mesajı gönderdi.
PEYNİR EKMEK GİBİ SATILDI
Meme kanseri ilacı Tamoksifen'in üretici firması, bir süre önce yurtdışındaki üretim hattını kapatmak isteyince piyasada ilaç bulunamadı. Bunun üzerine Sağlık Bakanlığı devreye girdi, Tamoksifen etkin maddeli ilaçların alımı için iki ayrı firmaya özel ithalat izni verdi. Haziran ayından itibaren piyasaya 115 bin kutu ilaç sunuldu. Eczanelere gönderilen yazıda reçete başına 1 kutu ilaç verilmesi uyarısı yapıldı. İhtiyaç sahibi hastalar için 40 bin kutu ilaç yeterli olacakken panik nedeniyle piyasada ilaç hızla tükendi.
KUTU KUTU STOK YAPTILAR
İlacın piyasada bulunamaması üzerine Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu
yetkilileri harekete geçti. Eczanelerin sisteminde gözükmesine rağmen stokta olmayan ilaçlarla ilgili denetim başlatıldı. Denetimlerde fiyatının yaklaşık 10 TL olması sebebiyle hastaların eczanelerden ilacı reçetesiz temin ederek evlerinde kutu kutu stoklamaya başladıkları tespit edildi. Reçetesiz ilaç satan ve sattıkları miktarı sistemdeki stok bilgilerinden çıkmayan eczanelere yaptırım uygulanacak. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, vatandaşların endişelerini gidermek ve stok yapmalarını önlemek için bu gelecek ay için 145 bin kutuluk ilaca yeni ithalat izni verdi. Böylece hastalar rahat bir nefes aldı.
STOK YAPMAYIN İLAÇ VAR
Sağlık
Bakanlığı yetkilileri, reçetesiz ilaç alarak evlerde stok yapan hastalara endişe etmemelerini, ilacın her şekilde bulunup hastalara getirileceğini müjdeledi. Bakanlık, stok yapmaya gerek olmadığı mesajını verdi.