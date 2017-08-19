Milli Piyango - Sayısal Loto çekiliş sonucu - 19 Ağustos 2017

Milli Piyango İdaresince düzenlenen Sayısal Loto'nun bin 84'üncü hafta çekilişi yapıldı. Çekiliş sonucu bu haftanın kazandıran numaraları 11, 15, 16, 17, 18 ve 40 olarak belirlendi. Çekiliş sonuçları itibarıyla 6 bilen çıkmayınca 1 milyon 651 bin 13 lira 43 kuruş devretti. İşte Sayısal Loto çekiliş sonuçları hakkında tüm detaylar!

Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 1 milyon 651 bin 13 lira 43 kuruş haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 5 bilen 129 kişi 5 bin 390 lira kırk beşer kuruş, 4 bilen 7 bin 364 kişi 71 lira ellişer kuruş, 3 bilen 130 bin 253 kişi 11 lira otuzar kuruş ikramiye alacak.

Çekilişte, 2 milyon 693 bin 752 lira 95 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 1 milyon 728 bin 414 lira 15 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 965 bin 503 lira 64 kuruş kamuya aktarılacak.