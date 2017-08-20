Diyarbakır artık barajlar şehri...

Güneydoğu Anadolu Projesi'nin (GAP) önemli ayaklarından biri olan ve Diyarbakır
'da yapımı süren Silvan Barajı
ile Diyarbakır ve çevresinde büyük bir değişim gerçekleşiyor. Barajlar bölge insanının refah seviyesini yükseltirken, ülke ekonomisine de büyük katkı sağlayacak. Sulama anlamında Atatürk barajından sonra Türkiye'nin en büyük barajı olan Silvan Barajı'nın 2019'da tamamlanmasıyla birlikte 235 bin 123 hektar tarım arazisi suya kavuşacak, bölge insanı tarım işçisi olarak Batı illerine gitmek zorunda kalmayacak. GAP'ın vizyon projelerinden biri olan ve bitme aşamasına gelen Ilısu Barajı
ise Siirt, Batman, Şırnak ve Mardin'e hayat verecek.
TERÖRE RAĞMEN DURMADI
GAP kapsamında, Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın talimatıyla Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nce 2003-2016 arasında Diyarbakır'da 3 milyar 379 milyon lira yatırım gerçekleştirildi. Bununla birlikte sulu tarıma geçişi sağlayarak vatandaşın refah seviyesinin yükseltilmesi için yoğun çalışmalar yapılıyor.
Bu kapsamda Silvan Projesi'nin kilit tesisi olan 175.5 metre yüksekliği ile Atatürk Barajı'ndan sonra en büyük sulama barajı olma özelliğini taşıyan Silvan Barajı'nın yapımı, teröristlerin saldırılarına rağmen devam ediyor. Bu saldırılar nedeniyle yapımı 2 yıl geciken barajda 2019'dan itibaren su tutulmasına başlanacak. 6.5 milyar liraya mal olacak Silvan projesinin ülke ekonomisine yılda 1.1 milyar lira katkı sağlaması bekleniyor.
Sulama kanalları
GÖÇÜN DE ÖNÜNE GEÇECEK
GAP'ın en önemli ayağı olan Silvan projesi 8 baraj ve hidroelektrik santrali ile 23 sulama tesisinden oluşuyor. Proje kapsamında Silvan, Ambar, Pamukçay, Kuruçay, Başlar, Bulaklıdere, Kıbrıs ve Karacalar barajları bölge insanının refah seviyesine yükseltirken, ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacak. Kulp Çayı üzerinde inşa edilen baraj Diyarbakır ovalarında 235 bin 123 hektar tarım arazisini suya kavuşturacak. Silvan barajının tamamlanmasıyla birlikte 305 bin kişinin istihdam edileceği belirtiliyor.
Sulama ile birlikte daha önce Batı illerine göç eden tarım işçileri artık kendi arazilerinde çalışacak. Göçün önüne geçilecek. 160 megavat kurulu güç ile yıllık 681 milyon kilovatsaat enerji üretecek baraj, Türkiye ve bölge ekonomisine büyük bir katkı sunacak.
Ilısu Barajı
GAP'IN CAN DAMARI: ILISU
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından inşaa edilen GAP'ın vizyon projesi Ilısu Barajı ve HES'te de çalışmalar aralıksız sürüyor. Barajın yüzde 96'sı tamamlandı. Temelden 135 metre yükseklikte inşa edilen Ilısu Barajı ve HES ile yılda ortalama 4.12 milyar kilovat saat enerji üretilecek.
GAP'ın can damarı olan Ilısu Barajı aynı zamanda Cizre Barajı'nın da yapımına imkân sağlayacak. 2 baraj tamamlandığında 1.2 milyon dekar arazi sulamaya açılabilecek.
4 BİN KİŞİYE İŞ İMKÂNI
Ilısu Barajı GAP'ın 2 ayağından birini teşkil ediyor. Toplam maliyeti 1 milyar euro olan Ilısu Barajı ve HES ile sadece elektrik enerjisi üretiminden ülke ekonomisine yılda 1.3 milyar lira katkı sağlayacak.
Ilısu Barajı sulama ve enerji alanında ülke ekonomisine sağlayacağı katkı ile birlikte bölge insanının refah düzeyini de yükseltecek. Proje tamamlandığında 4 bin kişiye istihdam sağlayarak, aileleri ile birlikte 28 bin kişiye geçim kaynağı olacak.
Suruç Ovası
SURUÇ OVASI HAYAT BULDU
Şanlıurfa
'nın Suruç Ovası
da sulama kanalıyla birlikte suya kavuşunca yeniden hayat buldu. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri tarafından Şanlıurfa'nın Suruç Ovası'nda 176 bin 550 dekar zirai alanı sulayacak olan Taşbasan Sağ Sahil şebeke inşaatı çalışmalarında sona yaklaşıldı. Proje ile Suruç Ovası'nda 102 bin 800 dekar alan sulamaya açıldı.
Projenin ana su kaynağını Atatürk Barajı oluşturuyor ve sulama işlemi sağ sahil ana kanalı vasıtasıyla gerçekleştiriliyor. Proje tamamlandığında bölge çiftçisinin dekar başına 339 lira gelir artışı elde etmesi, ülke ekonomisine ise yıllık 60 milyon lira katkı sağlanması hedefleniyor. Yaklaşık 86 milyon lira yatırım bedeli ile inşa edilen proje ile yaklaşık 35 bin 314 kişiye istihdam alanının açılması öngörülüyor.