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Düğün evinde kardeş kavgası!

Giriş Tarihi: 20.8.2017 07:35 Güncelleme Tarihi: 20.8.2017 07:36
Düğün evinde kardeş kavgası!

Ankara’da aralarında husumet bulunan kardeşlerin düğün yerinde gerçekleştirdiği da 1 kişi hayatını kaybetti, 1’i ağır 4 kişi yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Mamak Kutludüğün Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre; husumetli oldukları öğrenilen Mahmut Ş. ve İsmail Ş. adındaki iki kardeş, karşılaştıkları düğün evinde tartışmaya başladı. Giderek şiddetlenen tartışmaya diğer aile fertlerinin de karışması sonucu düğün bir anda kavgaya dönüştü. Tarafların silahlarına sarıldığı kavgada Mahmut Ş., İsmail Ş., Songül Ş., Nedim Ş. ve Halil Ş. yaralandı.

Mahalle sakinlerinin olayı bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar, 112 acil servis ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından, ambulanslarla Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı. Başından vurulan Mahmut Ş. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Çatışma esnasında vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Songül Ş.'nin de durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Gerginliğin devam ettiği bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Çok sayıda mermi kovanının bulunduğu düğün yerini abluka altına alan ekipler, olayla ilgili delilleri incelenmek üzere topladı. Gerginliğin devam ettiği mahallede kontrolün sağlanmasının ardından görgü tanıklarının ifadeleri alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Düğün evinde kardeş kavgası!
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