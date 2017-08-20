Harran’da bin yıllık parfüm dükkânı bulundu

Dünyanın
en eski yerleşim yerleri arasında gösterilen Şanlıurfa
'daki Harran Örenyeri
'nde, bu yılki kazılarda bin yıl önceye ait olduğu tahmin edilen "miskçi dükkânı" ve 300'ün üzerinde süslü hoş koku kabı bulundu. Milattan önce 6 binli yıllardan günümüze kadar kesintisiz yerleşim yeri olan ve bir dönem Asurlular ile Emevilere başkentlik yapan Harran Örenyeri'ndeki kazılar devam ediyor. Bu yılki kazılarda yaklaşık bin yıl önceye ait olduğu tahmin edilen "miskçi dükkanı" kalıntıları ve hoş koku kapları olan 300'ün üzerinde süslü kürevi konik kap gün yüzüne çıkarıldı. Harran Örenyeri Kazı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Önal kazılarda bugüne kadar önemli bulgulara ulaştıklarını söyleyerek "Miskçi dükkanı Ulu Cami Külliyesi'nde bulundu. Buradaki dikdörtgen planlı odada hoş koku kapları olan yüzlerce kürevi konik kaplar elde ettik. Tüm bunlar İslamiyet'in o döneminde de temizliğe, güzel, hoş kokuya ne kadar önem verildiğini bize gösteriyor. Bunlar bin yıl önce Zengiler döneminde yapılmış" diye konuştu. Önal, şimdiye kadar kazılarda buldukları hamam, tuvalet, şadırvan, çarşı ve Hazreti İbrahim ile ilgili yazıtlara ilişkin bilgileri, Harran'da düzenlenecek uluslararası sempozyumda kamuoyu ile paylaşacak.