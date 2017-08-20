Konuşa konuşa beyin ameliyatı

Dünyada ve Türkiye'de sayılı merkezde yapılabilen bir ameliyat Samsun'da başarıyla gerçekleştirildi. İleri derecede konuşma güçlüğü yaşayan 66 yaşındaki hasta, 'uyanık beyin tümörü ameliyatı' ile ameliyat sırasında uyanık tutulup konuşturuldu. Geçirdiği operasyon sonucunda beynindeki tümörü tamamen temizlenen hasta, normal bir şekilde konuşmaya başladı. Ordu'da yaşayan 63 yaşındaki Fatma Bayram
'ın, beynin konuşma merkezindeki yerleşik bir tümör nedeniyle ileri derecede konuşma bozukluğu vardı. Bayram, 'uyanık beyin ameliyatı' yöntemiyle ameliyat edildi. Ameliyat sırasında konuşturuldu ve konuşma fonksiyonunu sağlayan beyin bölgeleri haritalandı. Bu bölgelere dokunulmadan tümör dokusu tam olarak çıkarıldı.
4 GÜN SONRA TABURCU OLDU
Yapılan cerrahi müdahale sonrası konuşma bozukluğu tamamen düzelen Fatma Hanım, ameliyattan dört gün sonra taburcu edildi. VM Medical Park Samsun Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Özgür Çelik
, uyanık halde kafatasından 7 cm'lik kemik parça kaldırıldıktan sonra mikrocerrahi teknikle yapılan ameliyat sırasında ağrı kontrolünü 'total skalp bloğu' (kafatasını kaplayan cildin tam olarak ağrısız hale getirilmesi) tekniğiyle sağladığına dikkat çekti. Doç. Dr. Çelik, hastasının ameliyat sırasında hiç ağrı hissetmediğini ve konuşma merkezinin haritalanması sırasında kendisi ile konuşarak mükemmel bir uyum gösterdiğini belirtti. Ameliyat sonucunda ileri derecede konuşma bozukluğu yaşayan hastanın normal bir şekilde tekrar konuşmaya başladığı görüldü.
Hastasının ameliyat sonrası MR görüntülerini değerlendiren Doç. Dr. Çelik, tümörün hiçbir fonksiyonel kayba yol açmaksızın önemli bölgeden tam olarak temizlendiğini söyledi. Çelik, bu operasyonun Türkiye'de çok kısıtlı merkezlerde gerçekleştirildiğini ifade etti.