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ta takı sı: 1 yaralı!

İHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 20.8.2017 19:11 Güncelleme Tarihi: 20.8.2017 19:11
Nikahta takı kavgası: 1 yaralı!

Kâğıthane’de bir sonrasında takı yüzünden çıktığı iddia edilen da 1 kişi bıçakla yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, Kağıthane'de saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.A. ve G.U. çifti bugün larını kıydırmak üzere nikah salonuna geldi. Hazırlıkları tamamlanan çiftin nikah işlemi yapıldıktan sonra takı törenine geçildi.

İddiaya göre takı töreni bittiği anda gelinin annesi toplanan takıları kendi çantasına koydu. Bu sırada erkek tarafından olduğu iddia edilen bir kişi bu duruma tepki gösterdi. Kız ve erkek tarafı arasında çıkan tartışma kısa sürede ya dönüştü.

Kavgada gelinin kuzeni olduğu öğrenilen İ.A., erkek tarafından bir kişinin sına uğradı. Saldırıyı gerçekleştiren kişi olay yerinden hızla kaçarken, ihbar üzerine nikah salonuna polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı ilk müdahalenin ardından Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.

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Nikahta takı kavgası: 1 yaralı!
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