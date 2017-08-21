Başsavcı'nın hayatını kaybettiği kazada flaş gelişme! Tahliye edildiler

Denizli Cumhuriyeti Başsavcısı Mustafa Alper ve makam şoförünün hayatını kaybettiği kaza ile ilgili açılan davanın ilk duruşması gerçekleşti. Mahkeme heyetinin verdiği ara kararda, şoförün tutukluluk halinin devamına, araç sahibi ve şantiye şefinin tahliyesine karar verdi.

Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper (48) ve makam şoförü Muzaffer Akşehirli'nin hayatını kaybettiği kaza ile ilgili açılan davanın ilk duruşması görüldü. Denizli 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmaya tutuklu sanıklar, kamyon sahibi Zeki Akyol ve şantiye şefi İbrahim Yağız, şoför Uğur Tufan katıldı.

Davada, sanıklar hakkında, 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep' olmak suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Mahkeme heyetinin verdiği ara kararda, kamyon şoförü Uğur Tufan'ın tutukluk halinin devamına, kamyon sahibi Zeki Akyol ve şantiye şefi İbrahim Yağız'ın ise tahliyesine karar verdi.

Kaza

Kaza 10 Mayıs'ta Merkezefendi ilçesi Hacıeyüplü Mahallesinde meydana gelmişti. Mustafa Akşehirli idaresindeki 20 AB 548 plakalı otomobil, Denizli D Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gittiği sırada, Hacıeyüplü Mahallesinde, Uğur Tufan (53) idaresindeki 64 DL 821 plakalı hafriyat yüklü kamyonla çarpışmış, Başsavcı Alper ile şoförü Akşehirli hayatını kaybetmiş, koruma polisi Ramazan Uğur ise yaralanmıştı.

Kazaya ilişkin açılan soruşturma kapsamında kamyon şoförü Uğur Tufan, kamyon sahibi Zeki Akyol ve şantiye şefi İbrahim Yağız tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.