Songül Yarbayı öğrencileri anlattı

Türkiye'nin ilk kadın astsubayları, kendilerini yetiştiren ve mayıs ayında Şırnak 'ta askeri helikopterin düşmesi sonucu 12 silah arkadaşıyla birlikte şehit olan Türkiye'nin ilk kadın Jandarma Karakol Komutanı Yarbay Songül Yakut 'u anlattı. Songül yarbay ın, halkı, özellikle de kadın ve çocukları çok sevdiğini belirten ve "Bugün kendi ayaklarımızın üzerinde, başarılı bir Türk kadın askeri olarak durabiliyorsak, bunda Songül Yakut'un emeği çoktur" diyen kadın astsubaylar, şunları anlattı."Jandarma teşkilatında ilk olmak çok güzel bir duygu ama bir o kadar da zor bir süreçti. Biz o dönem üniversiteden mezun olduk ve geldik. Sivil kaynaktan yani. Songül yarbayımın bizi yeniden şekillendirip, yoğurup, adapte etme konusunda çok emeği geçti. 'Lider olunmaz, doğulur' denilir. Gerçekten de öyleydi. Askerdi, komutandı, liderdi ama aynı zamanda bir o kadar da içtendi. Herhangi bir sorunumuz olduğunda can kulağıyla dinlerdi. Bende çok iz bıraktı. Kendisinden almış olduğumuz o eğitimle biz de yeni öğrencilerimizi eğitmeye çalışıyoruz."Sivil hayattan gelip de askerlik onurlu ama kimi zaman da zorlukları olan mesleğe ilk adımları atmıştık. O esnada çevremizde bize örnek olabilecek bir komutana ihtiyacımız vardı. Bu anlamda çok şanslıydık. Özverili, özgüveni yüksek, disiplinli ve vatansever bir insandı. Duruşuyla, konuşmasıyla, hareketleriyle askerlik bir kadına ancak bu kadar yakışabilirdi. Şehadet haberini aldığımda önce inanamadım. Çünkü kendisinin her zaman güçlü bir duruşu vardı. 'Böyle bir kaza onun başına gelemez' gibi düşündüm. Verdiği eğitimlerle, tecrübesiyle her zaman önümüzü açtı, bilgisiyle bize ışık tuttu. Beni duyuyor olsa kendisine teşekkür ederdim.""Songülyarbay, bizlereaskeri eğitimverdi ama özeldurumlarımızdada ihtiyacımızolduğunda onabir o kadar kendimizi yakın hissediyorduk.Kadınlar ve çocuklar için hep çok çalışırdı.Onun için halk Anadolu insanıdır. Halkonun için kıymetlidir. Askeri üniformalarımızındevlet, millet tarafından borç olarakverildiğini, bu kıyafeti sadece vatandaşa hizmetiçin kullanabileceğimizi ve halka hizmetederken de onları kendi ailelerimizdenmişgibi görmemiz gerektiğini anlatırdı. İlk gördüğümüzde'Olmak istediğimiz kişi' diyerekkendisini idol belirledik."