'ABD'den izlenebilen güneş tutulması, depremi tetikleyecek'

Gökova Körfezi olan 6.6 büyüklüğündeki depremi 13 saat önceden bildiğini öne süren Kadir Sütçü, bilim insanlarının 'ABD'den izlenebilen en büyük güneş tutulması' olarak nitelendirdiği tam güneş tutulmasının ardından 8.5 veya 9.5 arası deprem meydan gelebileceğini söyledi.

Sütçü, depreme neden olarak ise dünyanın tutulma esnasında yaşayacağı enerji kaybını gösterdi. Sütçü şunları kaydetti: "Deprem enerjisini dünya kullanıyor. Dünya 2 kere dönüyor hem kendi etrafında hem de güneşin etrafında dönüyor. Güneşin etrafında dönerken güneşin enerjisini kullanıyor ama kendi ekseni etrafında dönerken gece-gündüz meydana geliyor. Burada kullandığı enerji deprem enerjisidir. Güneşten eğer enerji kesilirse dünya daha büyük deprem üretmek kaydıyla o enerjiyi telafi edebilir. Onun için bu güneş tutulması tam güneş tutulmasıdır. Süresi uzundur. Enerji kaynı büyüktür. Bu nedenle dünyanın temkinli olması gerekiyor. Bir buçuk yıldan beri 8.0 üzerinde bir deprem olmadı. Bu depremlerde seri halde, 7.0 seri halde depremler meydana gelebilir. Ya da 8.5 veya 9.5 arası deprem meydan gelebilir diye düşünüyorum".





Dünyada 2006 yılında beri her gün 5.0 üzerinde bir deprem ve yaklaşık 10-15 tane 4.0 'lik deprem olduğunu öne süren Sütçü, "Dünyada 2 enerji var, bir tanesi Güneş'in enerjisi diğeri ise depremlerin enerjisidir. Dünyada 2006 yılında beri takip ettiğim kadarıyla her gün bir tane 5.0 üzerinde bir deprem ve yaklaşık 10-15 tane 4.0 'lik deprem olur. Eğer bu depremler olmazsa mümkünü yok dünya tekrar kendini bir benek gibi hasta hisseder. Depremlerin bir enerjisi var atmosfer bunu kullanıyor. İkinci bir enerji hüneriysen gelen enerjidir. Dünya güneşten gelen enerjiyi sanıyorum ki dünyanın güneşin etrafında dönmesinde kullandığını zannediyorum. Eğer dünya güneşin etrafında dönerken güneşten gelen enerji kullanıyorsa bu güneş tutulması, sanıyorum ki en uzun güneş tutulması olacak 90 dakikalık bir enerji kaybı olacak. Ay, güneş ile dünya arasına girecek belli bir bölgede enerjiyi kestikten sonra dünya bu enerjiyi nereden çıkarması gerekir siye düşünüyorum" şeklinde konuştu.